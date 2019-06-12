Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу: детали шокирующего ЧП под Днепром

Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу под Днепром (фото: mvs.gov.ua)

Моторный отсек маршрутного автобуса загорелся во время движения с пассажирами

11 июня в Павлограде (Днепропетровская область) на перекрестке улиц Гагарина и Войновой произошло серьезное ЧП: маршрутка с пассажирами загорелась прямо на ходу. Об этом сообщил начальник 27-й государственной пожарно-спасательной части Павлограда Александр Миславский в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что из-за сильной жары увеличилось количество пожаров, в том числе, связанных с автотранспортом. Так, в субботу в Павлограде возле магазина АТБ горел легковой автомобиль. Существовала угроза взрыва газовой установки и травмирования прохожих. 11 июня произошла идентичная ситуация, только уже с маршруткой.

Маршрутка с пассажирами загорелась на ходу под Днепром (фото: facebook.com/Александр Миславский)

"Во время движения, загорелся моторный отсек маршрутного автобуса с пассажирами. Водитель автотранспорта, Александр Гавриленко, не растерялся и, не теряя времени, провел первоочередные меры по эвакуации людей, а также пытался потушить возгорание огнетушителями. Пожарные 27 ДПРЧ оперативно прибыли и ликвидировали пожар. В обоих случаях, к счастью, обошлось без пострадавших", - указано в посте.

К слову, в Николаеве ранее также маршрутка загорелась на ходу.

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