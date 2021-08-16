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У Києві серйозно "втомився" один з головних мостів: як він зараз виглядає

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Києва, Понеділок 16 серпня 2021 12:59
У Києві серйозно "втомився" один з головних мостів: як він зараз виглядає У Києві руйнується Південний міст (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Південний міст у Києві поступово руйнується. На деяких його ділянках можна спостерігати іржаві перекриття, які продірявилися від часу.

Стан мосту показали в Telegram-каналі "Київ Зараз".

"Місцями Південний міст виглядає якось так", - підписав автор фото.

У Києві серйозно &quot;втомився&quot; один з головних мостів: як він зараз виглядаєПівденний міст у Києві зараз виглядає так (фото: t.me/kyiv)

Для довідки

Південний міст - вантовий міст через Дніпро в Києві, найвищий міст України. Автор проекту і головний інженер-Георгій Борисович Фукс, головний архітектор проекту - Олексій Євгенович Гаврилов, провідний інженер проекту — Михайло Михайлович Корнєєв.

Його довжина 1256 м, ширина — 41 м. По мосту проходить Сирецько-Печерська лінія київського метро. Міст з'єднує Саперно-Слобідську вулицю, Столичне шосе і Видубичі з проспектом Миколи Бажана на Лівому березі та є частиною автотраси Е40, найкоротшим шляхом з'єднує центральну частину Києва з Борисполем. Будівництво мосту завершили в 1990 році. Зараз знаходиться під загрозою руйнування через видобуток піску.

Як ми раніше писали, стан мосту Патона показали на фото, він розсипається на очах.

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