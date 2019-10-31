В Киеве семиклассница прыгнула из окна школы: родные назвали причину

На прошлой неделе, 23 октября, в Киеве ученица 7-класса выпрыгнула из окна школы. 12-летняя Ангелина выжила и попала в больницу с многочисленными травмами и переломами. Родные говорят, что Ангелина могла выброситься из окна школы из-за буллинга. Об этом сообщает Информатор.

Мама одного из учеников школы, в которой училась девочка, заявила, что Ангелина регулярно подвергалась травле со стороны одноклассников. Это было связанно с ее цветом кожи. Дело в том, что девочка была мулаткой и подростки называли ее "обезьяной".

Школьница выпрыгнула из окна киевской школы (видео: YouTube/informator.ua)

Родители Ангелины рассказали, что учителя знали о буллинге и оскорблениях, но никак не реагировали на ситуацию. Теперь в школе пытаются замять конфликт и заявляют, что у ребенка были проблемы в семье, поэтому она и решилась на такой шаг.

Тетя Ангелины также говорит о буллинге. Она рассказала, что девочку часто оскорбляли в школе из-за цвета кожи. Родственница отметила, что была сильно удивлена тем, что в некоторых СМИ писали о том, что Ангелина совершила такой поступок из-за развода своих родителей.

Екатерина подтвердила, что родители девочки находятся в разводе, но это произошло 8-9 лет тому назад и это не могла сейчас так повлиять на ребенка. Она также отметила, что отец девочки работает архитектором и с мачехой у нее были хорошие отношения.

Школьница выпрыгнула из окна киевской школы (видео: YouTube/поліція Києва)

Ангелина очень переживала из-за давления сверстников и насмешек над ней. Девочка не хотела ходить в школу и часто говорила, что там ей не нравится. При этом она никогда не рассказывала, что ее обижают одноклассники.

Тетя девочки рассказала, что перед тем, как выпрыгнуть из окна, Ангелина задала вопрос одноклассникам: "Если я выброшусь из окна, вы тоже будете смеяться?".

12-летняя Ангелина (фото: kiev.informator.ua)

Екатерина считает, что администрация предпринимает все попытки для того, чтобы замять конфликт. По ее словам, со всеми учениками 7-класса провели беседу и им сказали, чтобы они говорили следователю, что Ангелина дружила с одноклассниками и никакого буллинга не было.

В данное время девочка находится в "Охматдете" ее состояние тяжелое. У Ангелины травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма. Врачи прогнозом пока никаких не дают.

У девочки держится температура на уровне 38,2. Еда пока что не усваивается. В легкие поставили новый дренаж. Продолжается процесс вывода из глубокого сна.

Если вы хотите помочь ребенку, то можете переслать деньги ее отцу Шкуратенко Андрею Ивановичу. Номер банковской карты 4149 4390 1010 1446.

Скриншот с Facebook