У Києві семикласниця стрибнула з вікна школи: рідні назвали причину

Минулого тижня, 23 жовтня, в Києві учениця 7 класу вистрибнула з вікна школи. 12-річна Ангеліна вижила і потрапила в лікарню з численними травмами і переломами. Рідні кажуть, що Ангеліна могла викинутися з вікна школи через булінг. Про це повідомляє Інформатор.

Мама одного з учнів школи, в якій навчалася дівчинка, заявила, що Ангеліна регулярно піддавалася цькуванню з боку однокласників. Це було пов'язано з її кольором шкіри. Справа в тому, що дівчинка була мулаткою і підлітки називали її "мавпою".

Школярка вистрибнула з вікна київської школи (відео: YouTube/informator.ua)

Батьки Ангеліни розповіли, що вчителі знали про булінг і образи, але ніяк не реагували на ситуацію. Тепер у школі намагаються зам'яти конфлікт і заявляють, що у дитини були проблеми в сім'ї, тому вона зважилася на такий крок.

Тітка Ангеліни також говорить про булінг. Вона розповіла, що дівчинку часто ображали в школі через кольор шкіри. Родичка зазначила, що була дуже здивована тим, що в деяких ЗМІ писали про те, що Ангеліна зробила такий вчинок через розлучення своїх батьків.

Катерина підтвердила, що батьки дівчинки знаходяться в розлученні, але це відбулося 8-9 років тому і це не могло зараз так вплинути на дитину. Вона також зазначила, що батько дівчинки працює архітектором і з мачухою у неї були хороші відносини.

Школярка вистрибнула з вікна київської школи (відео: YouTube/поліція Києва)

Ангеліна дуже переживала через тиск однолітків і насмішок над нею. Дівчинка не хотіла ходити в школу і часто говорила, що там їй не подобається. При цьому вона ніколи не розповідала, що її ображають однокласники.

Тітка дівчинки розповіла, що перед тим, як вистрибнути з вікна, Ангеліна задала питання однокласникам: "Якщо я викинуся з вікна, ви теж будете сміятися?".

12-річна Ангеліна (фото: kiev.informator.ua)

Катерина вважає, що адміністрація вживає всі спроби для того, щоб зам'яти конфлікт. За її словами, з усіма учнями 7 класу провели бесіду і їм сказали, щоб вони говорили слідчому, що Ангеліна дружила з однокласниками і ніякого булінга не було.

В даний час дівчинка знаходиться в Охматдиті, її стан важкий. У Ангеліни травми ніг, тазу, хребта, переломи ребер, забої легень та черепно-мозкова травма. Лікарі прогнози поки ніякі не дають.

У дівчинки тримається температура на рівні 38,2. Їжа поки що не засвоюється. В легені поставили новий дренаж. Триває процес виведення з глибокого сну.

Якщо ви хочете допомогти дитині, то можете переслати гроші її батьку Шкуратенко Андрію Івановичу. Номер банківської карти 4149 4390 1010 1446.

Скріншот з Facebook