В Киеве на рынке продают сало по "бешеной" цене: такого еще не было никогда

В Киеве заметили сало по рекордной цене

"Пробегал мимо рынка, удивили продавцы мясного отдела стоимостью сала. Рука этой симпатичной женщины демонстрирует самый дешевый продукт по 200 грн, по 300 и 350, что ближе к продавщице – 500. Сало по 19$ за кило, это впечатляет", - описал ситуацию на рынке Роман.

Судя по всему, такая цена стоит за генеральское сало. По словам экспертов, оно самое дорогое, так как такие породы свиней в Украине уже перестали выращивать. С такого животного можно получить всего 1-2 килограмма генеральского сала. Отсюда и такая цена.

В комментариях автор поста добавил, что таким салом торгуют на Житнем рынке на Подоле.

В Киеве продают сало по 500 гривен (фото:Роман Горяйнов)

Такая цена не везде

Отметим, что такая цена на свинину не везде в Украине. Например, в Винницкой области можно купить сало и по 140 гривен за килограмм.

В сети люди удивляются, почему свинина стоит 120-140 гривен за килограмм, а сало без мяса имеет космическую цену.