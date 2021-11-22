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У Києві на ринку продають сало за "шаленою" ціною: такого ще не було ніколи

Автор: Людмила Жукова

Ціна на сало в Україні останнім часом зросла до 350 гривень за кілограм. Але тенденція подорожчання триває. На одному з київських ринків продукт продають вже по 500 гривень за кілограм.

Про це повідомив Роман Горяйнов на своїй Facebook-сторінці.

У Києві помітили сало за рекордною ціною

"Пробігав повз ринок, здивували продавці м'ясного відділу вартістю сала. Рука цієї симпатичної жінки демонструє найдешевший продукт по 200 грн, є по 300 та 350, що ближче до продавщиці – 500. Сало по 19$ за кіло, це вражає", - описав ситуацію на ринку Роман.

Судячи з усього, така ціна стоїть за генеральське сало. За словами експертів, воно найдорожче, бо такі породи свиней в Україні вже перестали вирощувати. З такої тварини можна отримати всього 1-2 кілограми генеральського сала. Звідси і така ціна.

У коментарях автор поста додав, що таким салом торгують на Житньому ринку на Подолі.

У Києві продають сало по 500 гривень (фото: Роман Горяйнов)

Така ціна не скрізь

Відзначимо, що така ціна на свинину не скрізь в Україні. Наприклад, у Вінницькій області можна купити сало і по 140 гривень за кілограм.

У мережі люди дивуються, чому свинина коштує 120-140 гривень за кілограм, а сало без м'яса має космічну ціну.

Як ми раніше писали, в Україні рекордно подорожчало сало.

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Ціни на продукти