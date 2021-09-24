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В Киеве ромы устраивают "цирк с переодеванием" и дурачат людей: смотрите на видео

Автор: Людмила Жукова

В Киеве ромы нашли новый способ проникать в квартиры и дурачить людей. Женщины переодеваются в селянок и звонят по домофону в жилища людей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

Переодетые ромы звонят по домофону людям и предлагают купить картошку. Как правило, хозяева об этом впервые слышат.

Таких бойких аферисток увидели по адресу Покотило, 5А на Борщаговке.

"Картофель доставили на Покотило, 5А. Только вот беда - заказчик не дома (как впоследствии выяснилось о никаком заказе владелец и не слышал). Переодетые в украинских женщин из села ходят по подъездам грязные мошенницы-воровки-грабительницы", - сказано в сообщении.

Важно!

Будьте внимательны и осторожны, не открывайте таким двери и сразу звоните 102.

На странице отметили, что после того, как аферистки ушли - на замке входной двери появился кусок скотча, чтобы в будущем легко открыть, когда им будет удобно.

Как мы ранее писали, в центре Киева снова орудует банда воров. В Сети говорят, что чаще всего воровки находятся в центре столицы.

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аферисти