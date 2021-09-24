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У Києві Роми влаштовують "цирк з перевдяганням" і дурять людей: дивіться на відео

Автор: Людмила Жукова

У Києві роми знайшли новий спосіб проникати у квартири і дурити людей. Жінки переодягаються в селянок і дзвонять по домофону у житла людей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Переодягнені роми дзвонять по домофону людям і пропонують купити картоплю. Як правило, господарі про це вперше чують.

Таких жвавих аферисток побачили за адресою Покотило, 5А на Борщагівці.

"Картоплю доставили на Покотило, 5А. тільки от біда - замовник не вдома (як згодом з'ясувалося про ніяке замовлення власник і не чув). Переодягнені в українських жінок з села ходять по під'їздах брудні шахрайки-злодійки-грабіжниці", - сказано в повідомленні.

Важливо!

Будьте уважні й обережні, не відкривайте таким двері й відразу телефонуйте 102.

На сторінці зазначили, що після того, як аферистки пішли - на замку вхідних дверей з'явився шматок скотчу, щоб в майбутньому легко відкрити, коли їм буде зручно.

Як ми раніше писали, у центрі Києва знову орудує банда злодіїв. У мережі кажуть, що найчастіше злодійки знаходяться в центрі столиці.

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аферисти