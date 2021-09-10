В Киеве орудуют толпы воровок: "разрывают город своими кражами" (видео)
В центре Киева снова орудует банда воров. В Сети говорят, что чаще всего воровки находятся в центре столицы.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
На кадрах видно, что всего сегодня было замечено четырех воровок. Однако, одна среди них беременна.
"Тупо разрывают город своими кражами. Можно хоть 10 министров изменить и 10 начальников полиции Киева, но какой в этом смысл, если эти все одно воруют?", - говорится в сообщении.
Так, воровки чаще всего находятся в центре столицы, в подземном торговом центре "Метроград". Даже спокойно ходят возле КГГА.
В комментариях пользователи пишут, что с ворами нужно что-то решать.
- С ними нужно что-то делать, потому что это действительно проблема;
- Они только силой понимают. Уже проверено;
- Может пришло время собраться киевлянами и сделать свой суд;
- Это какой-то новый тренд в Киеве;
- Нужно их хорошенько напугать;
- Это не центр столицы, а какой-то криминальный город.
Ранее мы сообщали, что в Украине злоумышленники воруют зеркала с авто и предлагают их выкупить.
Также украинка продавала одежду, которой на самом деле не существовало.