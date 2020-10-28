ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве родители бросили в парке свою 5-летнюю дочь: просто не вернулись

Автор: Людмила Жукова

В Святошинском районе Киева супруги оставили в сквере своего ребенка

В Святошинском районе Киева родители бросили на произвол судьбы свою пятилетнюю дочь. Ребенка нашли в сквере по улице Котельникова, 26. Малышка говорит, что ее зовут Кира, а ее маму Катя, а папу Саша. Предполагается, что семья живет на Троещине.

Как сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook, полиция сейчас разыскивает родителей несовершеннолетней девочки. Люди, которые находились в сквере рассказали, что девочка была с родителями, они ее оставили и больше не появлялись.

Правоохранительные органы просят всех, кто что-либо знает о родителях ребенка ,обращаться по таким телефонам: +380 93 860 9058 +380 98 028 9627 или на спецлинию 102.

Самые читаемые новости

В Киеве родители оставили своего ребенка (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы изумились данным фактом и отметили, что такие родители не достойны иметь детей.

  • Кто-то хочет детей но не получается в силу разных причин, а кто-то вот так просто своих детей в парке оставляет... несправедливо.
  • Як можна залишити дитину і просто так піти, яке ж серце потрібно мати.
  • Там наркоманы тусят с метадоновой программы в 5 больнице. Можно там узнать. Может соцработники знают.
  • Найти только ради того, чтоб притянуть к ответственности. Не более... не нужен таким родителями ребенок.

Как мы ранее писали, на Волыни разыскивают женщину, которая оставила ребенка в гостиничном номере.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевпреступления