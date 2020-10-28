У Києві батьки кинули у парку свою 5-річну доньку: просто не повернулися

У Святошинському районі Києва подружжя залишило в сквері свою дитину
У Святошинському районі Києва батьки кинули напризволяще свою п'ятирічну доньку. Дитину знайшли у сквері по вулиці Котельникова, 26. Дівчинка каже, що її звати Кіра, а її маму Катя, а тата Саша. Передбачається, що сім'я живе на Троєщині.
Як повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook, зараз поліція розшукує батьків неповнолітньої дівчинки. Люди, які перебували в сквері розповіли, що дівчинка була з батьками, вони її залишили і більше не з'являлися.
Правоохоронні органи просять усіх, хто що-небудь знає про батьків дитини, звертатися за такими телефонами: +380 93 860 9058 +380 98 028 9627 або на спецлінію 102.
У Києві батьки залишили дитину (фото: facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях українці здивувалися даним фактом і зазначили, що такі батьки не гідні мати дітей.
Як ми раніше писали, на Волині розшукують жінку, яка залишила дитину в готельному номері.