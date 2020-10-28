В Киеве родители бросили в парке свою 5-летнюю дочь: просто не вернулись

В Киеве родители бросили ребенка (коллаж РБК-Украина)

В Святошинском районе Киева супруги оставили в сквере своего ребенка

В Святошинском районе Киева родители бросили на произвол судьбы свою пятилетнюю дочь. Ребенка нашли в сквере по улице Котельникова, 26. Малышка говорит, что ее зовут Кира, а ее маму Катя, а папу Саша. Предполагается, что семья живет на Троещине.

Как сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook, полиция сейчас разыскивает родителей несовершеннолетней девочки. Люди, которые находились в сквере рассказали, что девочка была с родителями, они ее оставили и больше не появлялись.

Правоохранительные органы просят всех, кто что-либо знает о родителях ребенка ,обращаться по таким телефонам: +380 93 860 9058 +380 98 028 9627 или на спецлинию 102.

В Киеве родители оставили своего ребенка (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы изумились данным фактом и отметили, что такие родители не достойны иметь детей.

Кто-то хочет детей но не получается в силу разных причин, а кто-то вот так просто своих детей в парке оставляет... несправедливо.

Як можна залишити дитину і просто так піти, яке ж серце потрібно мати.

Там наркоманы тусят с метадоновой программы в 5 больнице. Можно там узнать. Может соцработники знают.

Найти только ради того, чтоб притянуть к ответственности. Не более... не нужен таким родителями ребенок.

Как мы ранее писали, на Волыни разыскивают женщину, которая оставила ребенка в гостиничном номере.