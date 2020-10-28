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У Києві батьки кинули у парку свою 5-річну доньку: просто не повернулися

Середа 28 жовтня 2020 08:57
У Києві батьки кинули у парку свою 5-річну доньку: просто не повернулися
У Києві батьки покинули дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Святошинському районі Києва подружжя залишило в сквері свою дитину

У Святошинському районі Києва батьки кинули напризволяще свою п'ятирічну доньку. Дитину знайшли у сквері по вулиці Котельникова, 26. Дівчинка каже, що її звати Кіра, а її маму Катя, а тата Саша. Передбачається, що сім'я живе на Троєщині.

Як повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook, зараз поліція розшукує батьків неповнолітньої дівчинки. Люди, які перебували в сквері розповіли, що дівчинка була з батьками, вони її залишили і більше не з'являлися.

Правоохоронні органи просять усіх, хто що-небудь знає про батьків дитини, звертатися за такими телефонами: +380 93 860 9058 +380 98 028 9627 або на спецлінію 102.

У Києві батьки кинули у парку свою 5-річну доньку: просто не повернулися

У Києві батьки залишили дитину (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці здивувалися даним фактом і зазначили, що такі батьки не гідні мати дітей.

  • Хтось хоче дітей, але не виходить в силу різних причин, а хтось ось так просто своїх дітей у парку залишає... несправедливо.
  • Як можна залишити дитину і просто так піти, яке ж серце потрібно мати.
  • Там наркомани тусять з метадонової програми в 5 лікарні. Можна там дізнатися. Може соцпрацівники знають.
  • Знайти тільки заради того, щоб притягнути до відповідальності. Не більше... не потрібна таким батьками дитина.

Як ми раніше писали, на Волині розшукують жінку, яка залишила дитину в готельному номері.

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