У Києві батьки кинули у парку свою 5-річну доньку: просто не повернулися

У Києві батьки покинули дитину (колаж РБК-Україна)

У Святошинському районі Києва подружжя залишило в сквері свою дитину

У Святошинському районі Києва батьки кинули напризволяще свою п'ятирічну доньку. Дитину знайшли у сквері по вулиці Котельникова, 26. Дівчинка каже, що її звати Кіра, а її маму Катя, а тата Саша. Передбачається, що сім'я живе на Троєщині.

Як повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook, зараз поліція розшукує батьків неповнолітньої дівчинки. Люди, які перебували в сквері розповіли, що дівчинка була з батьками, вони її залишили і більше не з'являлися.

Правоохоронні органи просять усіх, хто що-небудь знає про батьків дитини, звертатися за такими телефонами: +380 93 860 9058 +380 98 028 9627 або на спецлінію 102.

У Києві батьки залишили дитину (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці здивувалися даним фактом і зазначили, що такі батьки не гідні мати дітей.

Хтось хоче дітей, але не виходить в силу різних причин, а хтось ось так просто своїх дітей у парку залишає... несправедливо.

Як можна залишити дитину і просто так піти, яке ж серце потрібно мати.

Там наркомани тусять з метадонової програми в 5 лікарні. Можна там дізнатися. Може соцпрацівники знають.

Знайти тільки заради того, щоб притягнути до відповідальності. Не більше... не потрібна таким батьками дитина.

Як ми раніше писали, на Волині розшукують жінку, яка залишила дитину в готельному номері.