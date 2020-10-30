В Киеве родители бросили в парке дочь: кем оказалась мать малышки

В Киеве родители бросили в парке свою пятилетнюю дочь. Это произошло в Святошинском районе столицы 28 октября. Девочка назвала себя Кирой и рассказала, что они с мамой и папой живут на Троещине. Стражи порядка разыскали родителей маленького ребенка и пообщались с ними. Об этом написали на странице полиции Киева в Facebook.

Бабушка малышки сообщила, что ребенка ранее никогда одного не оставляли. Сейчас Киру планируют передать на воспитание бабушке, так как мать проходит лечение от наркотической зависимости. В ТСН сообщили, что мама очень плакала за своей девочкой и видно было, что переживала.

Мать ребенка - сирота и ей нужно восстанавливать все документы, чтобы сейчас забрать малышку из социальной службы. Бабушка - это мать отца, в начале она хотела взять Киру, но потом передумала, объяснив, что не справится, так как у нее есть и другие внуки.

"Родители девочки сейчас лечатся от наркотической зависимости. Мать очень переживает и сожалеет о том, что произошло. Она сильно плакала за дочкой, видно, что действительно очень переживает. Знакомые пары говорят, что родители ребенка никогда не обижали, не били, даже не кричали на нее. Такой инцидент, чтобы они где-то оставили дочь, произошел впервые. Ребенок в больнице тоже очень плачет за мамой. Хотя девочка не очень ухоженная, у нее педикулез, она немножко отстает для своего возраста. Родители пока будут собирать документы, чтобы забрать ребенка, но на это нужно время — месяцев четыре-шесть", - рассказали в полиции.

Сейчас служба по делам детей доставила девочку в заведение социальной помощи, где ребенок будет находиться, пока родители не создадут условий для его проживания и не станут на путь исправления.

Как мы ранее писали, в Святошинском районе Киева родители бросили на произвол судьбы свою пятилетнюю дочь. Ребенка нашли в сквере по улице Котельникова, 26.