В Киеве родителей допустят на занятия с детьми в школы и садики: кого именно

Так, решение поддержали 99 депутатов.

Когда необходимо сопровождение

Как рассказала депутат Киевского городского совета, секретаря Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Богдана Тимощук, во время инклюзивного обучения сопровождение является базовой социальной услугой.

Кроме того, столичные инклюзивные школы и детские сады посещают более 160 детей с особыми образовательными потребностями, которым необходима услуга сопровождения.

Кто может сопровождать ученика

По словам Тимощук, в школах увеличивается количество учеников с особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в сопровождении во время обучения.

В частности, в 2019 году был принят Закон Украины "О социальных услугах". Соответствующая услуга осуществляется ассистентом ученика - социальным рабочим, одним из родителей ученика или уполномоченным ими лицом при условии прохождения специальной подготовки.

Решение поможет обеспечить для всех уровней возможности по налаживанию социальных связей и участвовать в основных сферах жизни и деятельности школы, готовя себя к полноценной будущего в обществе, говорит депутат.