У Києві батьків допустять на заняття з дітьми в школи і садки: кого саме

Так, рішення підтримали 99 депутатів.

Коли необхідний супровід

Як розповіла депутат Київської міської ради, секретарки Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Богдана Тимощук, під час інклюзивного навчання супровід є базовою соціальною послугою.

Окрім того, столичні інклюзивні школи та дитячі садки відвідують понад 160 дітей з особливими освітніми потребами, яким необхідна послуга супроводу.

Хто може супроводжувати учня

За словами Тимощук, у школах збільшується кількість учнів з особливими освітніми потребами, які потребують супроводу під час навчання.

Зокрема, у 2019 році був прийнятий Закон України "Про соціальні послуги". Відповідна послуга здійснюється асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою за умови проходження спеціальної підготовки.

Рішення допоможе забезпечити для всіх рівнів можливості щодо налагодження соціальних зв’язків та брати участь в основних сферах життя і діяльності школи, готуючи себе до повноцінного майбутнього у суспільстві, каже депутат.