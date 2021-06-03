ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві вирішили оригінально покосити траву: використали "альпіністів"

Новость на русском →
Києва, Четвер 03 червня 2021 11:19
У Києві вирішили оригінально покосити траву: використали "альпіністів" У Києві оригінально скосили траву (колаж РБК-Україна, фото Вадим Кириленко)
Автор: Людмила Жукова

Біля Андріївської церкви в Києві, яка знаходиться на Андріївському узвозі, працівники музею вирішили оригінально покосити траву. Вони використовували для цього спорядження альпіністів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник директора Національного музею "Софія Київська" Вадим Кириленко.

"Альпіністський покіс трави виглядає так", - підписав він кумедне фото.

У Києві вирішили оригінально покосити траву: використали &quot;альпіністів&quot;

Біля Андріївської церкви скосили траву (фото: Facebook / Вадим Кириленко)

Кириленко в коментарі "Вечірньому Києву" розповів, що працівники музею щороку проходять навчання й отримують спеціальні "корочки".

"Це наші хлопці дендрологи працюють "альпіністами". Але вони додатково щороку проходять навчання і отримують "корочки" про дозвіл допуску до роботи на висоті", - розповів заступник директора Національного музею.

Відзначимо, що це вже третій покіс трави в цьому сезоні на території музеїв. До речі, газон на пам'ятнику Золоті ворота замінили на штучний, через те, що там траву нереально покосити.

Як ми писали раніше, в Києві 24 травня відзначилися дивними діями комунальні служби. Так, незважаючи на дощ, недалеко від станції метро "Лівобережна" поливали газон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ
LITE
В Україні починається потепління, проте опади готують черговий "сюрприз": нові карти погоди
В Україні починається потепління, проте опади готують черговий "сюрприз": нові карти погоди