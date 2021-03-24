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В Киеве рекорд смертности от коронавируса: такого не было никогда

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 13:03
В Киеве рекорд смертности от коронавируса: такого не было никогда В Киеве от COVID-19 умерло рекордное количество людей (Фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Коронавирус в Киеве стал причиной смерти 49 человек за минувшие сутки. И это - рекордный показатель смертности от COVID-19 в столице за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные статистики, которую в среду показывает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Согласно данным, опубликованным ресурсом СНБО, всего лишь за сутки болезнь унесла жизни 49 пациентов, которые находились в киевских больницах.

Предыдущий рекорд смертности в столице Украины был установлен в 2020 году - 19 ноября и 9 декабря. Тогда за сутки COVID-19 унес жизни 34 горожан.

В Киеве рекорд смертности от коронавируса: такого не было никогда

Смертность от коронавируса в Киеве (covid19.rnbo.gov.ua)

Добавим, что за предыдущие сутки в Киеве умерли 32 человека. Таким образом, показатель прироста смертности от коронавирусной инфекции составил более 50 процентов.

В целом следует заметить, что именно в марте в столице наблюдается значительный скачок уровня смертности от коронавируса. Который можно наблюдать на этом графике:

В Киеве рекорд смертности от коронавируса: такого не было никогда

Смертность от коронавирус в Киеве в марте (covid19.rnbo.gov.ua)

В то же время в Киеве растут и другие показатели по коронавирусу. В частности, резко увеличилось количество инфицированных. Но при этом растет и количество тех, кто вылечился от этой болезни.

В Киеве рекорд смертности от коронавируса: такого не было никогда

Выявлено заболевших в Киеве за год (covid19.rnbo.gov.ua)

В Киеве рекорд смертности от коронавируса: такого не было никогда

Выздоровело людей от коронавируса в Киеве за год (covid19.rnbo.gov.ua)

Добавим, что локдаун в Киеве может стать еще жестче из-за переполненного транспорта.

Тем временем ученые прогнозируют рост COVID-случаев в Украине как минимум до апреля.

Ранее мы писали, что врач-иммунолог озвучила неожиданный прогноз по тому, когда закончится пандемия коронавируса в нашей стране.

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