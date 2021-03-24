Когда закончится пандемия COVID-19: врач-иммунолог озвучила неожиданный прогноз

Пандемия коронавируса завершится во всем мире к концу 2021 года. К этому времени большинство людей будут привиты от COVID-19.

Профессор считает, что не стоит верить негативным прогнозам и к 2022 году ситуация с инфекцией будет намного благоприятней.

"Пандемия будет остановлена уже совсем скоро, до конца 2021 года. Не надо верить прогнозам о еще большей волне пандемии в 2022 году, ее не будет", - рассказала профессор.

Медик сообщила, что сейчас вакцинация в мире движется очень быстро, также не стоит забывать и о коллективном иммунитете людей. У многих уже есть антитела к COVID-19.

"Даже если не вакцинируется какой-то процент людей, такой страшной ситуации, как сейчас, уже не будет. Мы видим случаи, когда в одной семье двое взрослых болеет, а их дети, которые уже выработали антитела, нет", - пояснила врач-иммунолог механизм инфицирования.

Мнение другого медика

Харьковский медик Андрей Волянский озвучивает свой прогноз. Он уверен, что пандемия коронавируса в Украине закончится летом 2021 года. К тому времени завершится процесс приобретения людьми коллективного иммунитета.

"Эпидемический процесс идет на спад в США, Великобритании, Мексике. В Израиле пандемия завершается на 6000 летальных исходов. Украина переживает подъем в связи с тем, что еще мало привито (0,15% одной дозой) и еще мало умерло (700 смертей/миллион). В отсутствие адресной защиты уязвимых, эпидемиологического расследования, полноценной вакцинации в Украине эпидемический процесс завершится приобретением естественного коллективного иммунитета к лету 2021 года", - резюмировал врач.