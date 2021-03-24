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В Украине побит рекорд смертности от COVID-19: печальная статистика

Новина українською → Среда 24 марта 2021 12:29
В Украине побит рекорд смертности от COVID-19: печальная статистика В Украине - рекорд смертности от COVID-19 (Фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Коронавирус в Украине продолжает убивать людей. Так, за минувшие сутки в стране умерли 342 человека. И на сегодня - это рекордный показатель смертности за все время пандемии коронавирусной инфекции в стране.

Об этом свидетельствуют данные статистики, которую в среду показывает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Где наибольшая смертность?

Судя из данным, обнародованным на сайте, больше всего от COVID-19 человек за минувшие сутки умерли в Киеве - аж 49 летальных случаев.

Не утешительная статистика в Одесской области, которая часто попадала в скандалы из-за несоблюдения карантинных ограничений. Там число жертв за последние 24 часа достигло отметки 28. На одну жертву меньше - на Закарпатье.

В Донецкой и Винницкой областях жертвами COVID-19 23 марта стали 20 граждан. На Прикарпатье за сутки умерло 19 человек.

Добавим, что за все время эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 30 773 украинцев.

В Украине побит рекорд смертности от COVID-19: печальная статистика

23 марта установлен рекорд смертности от коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Где больше всего выздоровело людей?

В то же время в Ивано-Франковской области - самый высокий показатель выздоровления от коронавируса. Там за сутки болезнь преодолели 817 пациентов.

На втором месте по этому показателю - Киевская область. Там выздоровел 478 человек.

Замыкает "тройку лидеров" Винницкая область, где от коронавируса вылечились 458 граждан.

В Украине побит рекорд смертности от COVID-19: печальная статистика

Инфографика выздоровления от коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Тем временем ученые прогнозируют рост COVID-случаев в Украине как минимум до апреля.

Ранее мы писали, что врач-иммунолог озвучила неожиданный прогноз по тому, когда закончится пандемия коронавирус в нашей стране.

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