У Києві рекорд смертності від коронавірусу: такого не було ніколи

Коронавірус в Києві став причиною смерті 49 людей за минулу добу. Й це - рекордний показник смертності від COVID-19 у столиці за увесь час пандемії.

Про це свідчать дані статистики, яку в середу показує система моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Згідно з даними, опублікованими ресурсом РНБО, всього лише за добу хвороба забрала життя 49 пацієнтів, які перебували у київських лікарнях.

Попередній рекорд смертності у столиці України був встановлений у 2020 році - 19 листопада і 9 грудня. Тоді за добу COVID-19 забрав життя 34 містян.

Смертність від коронавірусу в Києві (covid19.rnbo.gov.ua)

Додамо, що за попередню добу у Києві померло 32 людини. Таким чином, показник приросту смертності від коронавірусної інфекції сягнув більше 50 відсотків.

Загалом слід зауважити, що саме у березні в столиці спостерігається значний стрибок рівня смертності від коронавірусу. Який можна спостерігати на цьому графіку:

Смертність від коронавірусу в Києві у березні (covid19.rnbo.gov.ua)

У той же час у Києві зростають й інші показники по коронавірусу. Зокрема, різко збільшилася кількість інфікованих. Але при цьому зростає й кількість тих, хто вилікувався від цієї хвороби.

Виявлено хворих у Києві за рік (covid19.rnbo.gov.ua)

Одужало від коронавірусу у Києві за рік (covid19.rnbo.gov.ua)