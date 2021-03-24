У Києві рекорд смертності від коронавірусу: такого не було ніколи
Коронавірус в Києві став причиною смерті 49 людей за минулу добу. Й це - рекордний показник смертності від COVID-19 у столиці за увесь час пандемії.
Про це свідчать дані статистики, яку в середу показує система моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Згідно з даними, опублікованими ресурсом РНБО, всього лише за добу хвороба забрала життя 49 пацієнтів, які перебували у київських лікарнях.
Попередній рекорд смертності у столиці України був встановлений у 2020 році - 19 листопада і 9 грудня. Тоді за добу COVID-19 забрав життя 34 містян.
Смертність від коронавірусу в Києві (covid19.rnbo.gov.ua)
Додамо, що за попередню добу у Києві померло 32 людини. Таким чином, показник приросту смертності від коронавірусної інфекції сягнув більше 50 відсотків.
Загалом слід зауважити, що саме у березні в столиці спостерігається значний стрибок рівня смертності від коронавірусу. Який можна спостерігати на цьому графіку:
Смертність від коронавірусу в Києві у березні (covid19.rnbo.gov.ua)
У той же час у Києві зростають й інші показники по коронавірусу. Зокрема, різко збільшилася кількість інфікованих. Але при цьому зростає й кількість тих, хто вилікувався від цієї хвороби.
Виявлено хворих у Києві за рік (covid19.rnbo.gov.ua)
Одужало від коронавірусу у Києві за рік (covid19.rnbo.gov.ua)
Додамо, що локдаун в Києві може стати ще жорсткішим через переповнений транспорт.
Тим часом вчені прогнозують ріст COVID-випадків в Україні як мінімум до квітня.
Раніше ми писали, що лікар-імунолог озвучила несподіваний прогноз по тому, коли закінчиться пандемія коронавірусу в нашій країні.