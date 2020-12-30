В Киеве разыскивают пропавшую девочку-подростка (фото и приметы)

В Киеве полиция ищет несовершеннолетнюю (коллаж РБК-Украина)

В Киеве полиция разыскивает несовершеннолетнюю Колыхалову Дарью 2004 года рождения. Девочка ушла из дома 29 декабря и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Ребенок пропал в Дарницком районе столицы, об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Приметы: на вид 17-18 лет, ростом примерно 165 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета длиной ниже плеч, глаза голубые, нос средний.

Девочка была одета в черное вязаное платье, серые колготки, черная дубленка с кожаными вставками, серая шапка, рюкзак бежевого цвета, угги с белыми надписями "Москино".

На странице просят людей при получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, звонить по номеру "102".

В Киеве пропала Колыхалова Дарья (фото: Киев Оперативный)

Как мы сообщали ранее, в Киеве 27 декабря пропала 16-летняя девочка по имени Анна. Она поздно ночью вышла из дома и до сих пор ее местонахождение не известно. К счастью, ее позже удалось найти.

Также мы сообщали, что в Киеве ищут пропавшую девочку Солдатенкову Валерию. Она пропала 17 декабря и по сей день о ее местонахождении ничего не известно.