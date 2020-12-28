Мать не находит себе места: в Киеве пропала девочка-подросток (обновлено)

В Киеве пропала несовершеннолетняя девочка (коллаж РБК-Украина)

В Киеве 27 декабря пропала 16-летняя девочка по имени Анна. Она поздно ночью вышла из дома и до сих пор ее местонахождение не известно. Ее мать не находит себе места.

Как сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook, подросток пропала в Оболонском районе Киева.

Девочка была одета в темно-синий пуховик, что на фото, черные джинсы и розовые ботинки.

"Очень большая просьба, давайте поможем найти девочку, мама места себе не находит. Любая информация о ней приветствуется. Звоните 102 или 050 107 88 85 (Мама Инна)", - сказано в сообщении.

В Киеве пропала 16-летняя девочка Аня (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы пожелали матери скорее найти ребенка.

Дай Бог, чтобы нашелся ребенок!!! А диванным экспертам, желаю быть добрее и мудрее!!!!

Господи, поверни всіма силами дитину додому живу, неушкоджену, здорову. Амінь.

Мало информации. Почему именно 1:30? Была у подруги, ехала в такси, звонила домой? Пропала как? Перестал отвечать телефон или что? С кем была? Где была?

Любите своих детей..пусть у всех будут доверительные отношения.

Девочка пропала на Оболони. Автозаводская 77.

На странице Розыска детей в Киеве сообщили, что девочка нашлась

Как мы писали ранее, в Киеве ищут пропавшую девочку Солдатенкову Валерию. Она пропала 17 декабря и по сей день о ее местонахождении ничего не известно.