Мать не находит себе места: в Киеве пропала девочка-подросток (обновлено)

В Киеве 27 декабря пропала 16-летняя девочка по имени Анна. Она поздно ночью вышла из дома и до сих пор ее местонахождение не известно. Ее мать не находит себе места.
Как сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook, подросток пропала в Оболонском районе Киева.
Девочка была одета в темно-синий пуховик, что на фото, черные джинсы и розовые ботинки.
"Очень большая просьба, давайте поможем найти девочку, мама места себе не находит. Любая информация о ней приветствуется. Звоните 102 или 050 107 88 85 (Мама Инна)", - сказано в сообщении.
В Киеве пропала 16-летняя девочка Аня (фото: Киев Оперативный)
В комментариях украинцы пожелали матери скорее найти ребенка.
На странице Розыска детей в Киеве сообщили, что девочка нашлась
Как мы писали ранее, в Киеве ищут пропавшую девочку Солдатенкову Валерию. Она пропала 17 декабря и по сей день о ее местонахождении ничего не известно.
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