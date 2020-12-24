ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве пропала несовершеннолетняя девочка (фото и приметы)

Киев, Четверг 24 декабря 2020 10:14
В Киеве пропала несовершеннолетняя девочка (фото и приметы)
В Киеве разыскивают девочку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве уже семь дней ищут пропавшую девочку Солдатенкову Валерию. Она пропала 17 декабря и по сей день о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

Несовершеннолетняя девочка ушла со своего постоянного места проживания и до сих пор не выходит на связь. Она исчезла в Святошинском районе столицы.

Приметы девочки: рост 160 см, среднего телосложения, крашеные волосы средней длины светлого цвета, глаза серого цвета.

Она была одета в черную длинную куртку, шапку темно-синего цвета, шарф-хомут серого цвета, темные джинсы, кроссовки коричневого цвета.

В Киеве пропала несовершеннолетняя девочка (фото и приметы)В Киеве пропала Солдатенкова Валерия (фото: Киев Оперативный)

В полиции просят, если вы владеете любой информацией о возможном местонахождении несовершеннолетней, звонить по номеру 102.

Как мы писали ранее, в Киеве разыскивают 13-летнюю Елену Цыпаченко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь розыск

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь