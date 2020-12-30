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У Києві розшукують зниклу дівчинку-підлітка (фото і прикмети)

Київ, Середа 30 грудня 2020 10:28
У Києві розшукують зниклу дівчинку-підлітка (фото і прикмети)
У Києві поліція шукає неповнолітню (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві поліція розшукує неповнолітню Колихалову Дарину 2004 року народження. Дівчинка пішла з дому 29 грудня і до цього часу її місцезнаходження невідоме.

Дитина зникла в Дарницькому районі столиці, про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст приблизно 165 см, худорлявої статури, волосся русявого кольору довжиною нижче плечей, очі блакитні, ніс середній.

Дівчинка була одягнена в чорне в'язане плаття, сірі колготки, чорну дублянку зі шкіряними вставками, сіру шапку, рюкзак бежевого кольору, уггі з білими написами "Москіно".

На сторінці просять людей при отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, телефонувати за номером "102".

У Києві розшукують зниклу дівчинку-підлітка (фото і прикмети)У Києві зникла Колихалова Дар'я (фото: Київ Оперативний)

Як ми повідомляли раніше, у Києві 27 грудня зникла 16-річна дівчинка на ім'я Ганна. Вона пізно вночі вийшла з дому та до цього часу її місцезнаходження не відомо. На щастя, її пізніше вдалося знайти.

Також ми повідомляли, що в Києві шукають зниклу дівчинку Солдатенкову Валерію. Вона пропала 17 грудня і донині про її місцезнаходження нічого не відомо.

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