В Киеве разыскивают пропавшего подростка: приметы и фото девочки

В Киеве полиция ищет 15-летнюю Екатерину Головко, которая ушла из дома 18 марта и до сих пор о ней ничего не известно.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Разыскивается Головко Екатерина Евгеньевна, 2006 года рождения, которая 18.03.2021 ушла из дома и по настоящее время не вернулась", - сказано в сообщении.
Отметим, что девочка пропала в Днепровском районе столицы.
Приметы несовершеннолетней: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые до плеч.
Была одета: в бежевую куртку, черные джинсы, черно-белые кроссовки.
В полиции просят при получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, звонить по номеру "102".
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