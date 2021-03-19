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У Києві розшукують зниклого підлітка: прикмети і фото дівчинки

Автор: Людмила Жукова

У Києві поліція шукає 15-річну Катерину Головко, яка пішла з дому 18 березня і дотепер про неї нічого не відомо.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Розшукується Головко Катерина Євгенівна, 2006 року народження, яка 18.03.2021 пішла з дому та по теперішній час не повернулася", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що дівчинка зникла в Дніпровському районі столиці.

Прикмети неповнолітньої: на вигляд 14-15 років, зріст 165 см, худорлявої статури, волосся каштанове до плечей.

Була одягнена: в бежеву куртку, чорні джинси, чорно-білі кросівки.

В поліції просять при отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, телефонувати за номером "102".

У Києві зникла Головко Катерина (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, у Києві розшукують зниклого безвісти 36-річного чоловіка,, який поїхав до столиці в пошуках роботи ще 19-го січня.

Також ми писали, що у Києві зникла неповнолітня дівчина. Олександра Яценко, 2005 року народження.

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