В Киеве разрешили купаться на пляжах: опубликован список

В Киеве можно купаться на девяти пляжах (фото: РБК-Украина)

На девяти пляжах столицы можно купаться

На киевских пляжах разрешили купаться. Статусы мест отдыха обновлены после того, как лаборатория проверила воду из столичных водоемов.

Итак, на девяти пляжах столицы – зеленые флаги. Они означают, что купаться в таких местах отдыха можно без ограничений. Об этом сообщает КП "Плесо" на своей Facebook-странице.

Разрешенные пляжи для купания

Венеция;

Радуга;

Детский;

Золотой;

Молодежный;

Центральный;

Троещина;

Черторый;

Галерный.

Не рекомендовано купаться на таких пляжах (желтый флаг)

Радуга,

Тельбин,

Вербный,

Пуща-Водица.

Запрещено купаться на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.

Отметим, что на пляже можно находиться без маски, но соблюдение социальной дистанции обязательно.

Как мы ранее сообщали, в Одессе в очередной раз произошла экологическая катастрофа на пляже.