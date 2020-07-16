У Києві дозволили купатися на пляжах: опублікований список

На дев'яти пляжах столиці можна купатися
На київських пляжах дозволили купатися. Статуси місць відпочинку оновлені після того, як лабораторія перевірила воду зі столичних водойм.
Отже, на дев'яти пляжах столиці – зелені прапори. Вони означають, що купатися в таких місцях відпочинку можна без обмежень. Про це повідомляє КП "Плесо" на своїй Facebook-сторінці.
Дозволені пляжі для купання
Не рекомендовано купатися на таких пляжах (жовтий прапор)
Заборонено купатися на пляжі "Передмістна Слобідка". Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.
Як ми раніше повідомляли, в Одесі в черговий раз сталася екологічна катастрофа на пляжі.