У Києві дозволили купатися на пляжах: опублікований список

У Києві можна купатися на дев'яти пляжах (фото: РБК-Україна)

На дев'яти пляжах столиці можна купатися

На київських пляжах дозволили купатися. Статуси місць відпочинку оновлені після того, як лабораторія перевірила воду зі столичних водойм.

Отже, на дев'яти пляжах столиці – зелені прапори. Вони означають, що купатися в таких місцях відпочинку можна без обмежень. Про це повідомляє КП "Плесо" на своїй Facebook-сторінці.

Дозволені пляжі для купання

Венеція;

Веселка;

Дитячий;

Золотий;

Молодіжний;

Центральний;

Троєщина;

Чорторий;

Галерний.

Не рекомендовано купатися на таких пляжах (жовтий прапор)

Веселка,

Тельбін,

Вербний,

Пуща-Водиця.

Заборонено купатися на пляжі "Передмістна Слобідка". Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.

Як ми раніше повідомляли, в Одесі в черговий раз сталася екологічна катастрофа на пляжі.