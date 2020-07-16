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У Києві дозволили купатися на пляжах: опублікований список

Четвер 16 липня 2020 13:16
У Києві дозволили купатися на пляжах: опублікований список
У Києві можна купатися на дев'яти пляжах (фото: РБК-Україна)

На дев'яти пляжах столиці можна купатися

На київських пляжах дозволили купатися. Статуси місць відпочинку оновлені після того, як лабораторія перевірила воду зі столичних водойм.

Отже, на дев'яти пляжах столиці – зелені прапори. Вони означають, що купатися в таких місцях відпочинку можна без обмежень. Про це повідомляє КП "Плесо" на своїй Facebook-сторінці.

Дозволені пляжі для купання

  • Венеція;
  • Веселка;
  • Дитячий;
  • Золотий;
  • Молодіжний;
  • Центральний;
  • Троєщина;
  • Чорторий;
  • Галерний.

Не рекомендовано купатися на таких пляжах (жовтий прапор)

  • Веселка,
  • Тельбін,
  • Вербний,
  • Пуща-Водиця.

Заборонено купатися на пляжі "Передмістна Слобідка". Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.

Як ми раніше повідомляли, в Одесі в черговий раз сталася екологічна катастрофа на пляжі.

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