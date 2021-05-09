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В Киеве разоблачили наглого мошенника, который прикидывается курьером службы доставки

Новина українською → Киев, Воскресенье 09 мая 2021 13:09
В Киеве разоблачили наглого мошенника, который прикидывается курьером службы доставки Коллаж РБК-Украина: В Киеве разоблачили наглого мошенника
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве вывели на чистую воду мошенника, который каждый день кидает украинцев на деньги. Мужчина прикидывается курьером службы доставки, выманивая деньги у случайных прохожих.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев без цензуры.

"Похоже, на фото - внучок деда-попрошайки на копейке, который на бензин клянчит", - подписаны кадры.

По информации ресурса, мужчина с рюкзаком службы доставки Bolt каждый день рассказывает историю об украденном велосипеде - и люди охотно дают ему деньги, чтобы "хотя бы добраться домой".

"Это чудо бродит около Квадрата и около Парка Победы и рассказывает свою историю, "мол, привез доставку, выхожу а велик украли, помогите домой доехать, налички и карточек с собой нет". Люди верят - деньги дают. И так каждый день, точки иногда меняет", - подписано фото.

Запечатлеть "героя", правда, удалось только со спины. Но жителей Киева предупреждают, чтобы они не "велись" на подобные россказни.

В Киеве разоблачили наглого мошенника, который прикидывается курьером службы доставки

Фото: В Киеве мошенник обманывает людей (t.me/now_kyiv)

Отметим, что этого мошенника сравнили с пенсионером на "Жигулях", которому уже 2 года водители на дорогах Киева и области помогают починить авто или дают бензин.

Ранее мы писали также, что мошенник хотел "кинуть" украинца через "Новую почту", но что-то пошло не так.

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