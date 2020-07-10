В Киеве дедушка на авто придумал оригинальный способ подработки: скоро будут последователи

В Киеве дедушка на авто 2 года "подрабатывает" на дорогах (коллаж РБК-Украина)

Пенсионеру уже 2 года водители на дорогах Киева и области помогают починить авто или дают бензин

В Киеве дедушка уже около двух лет на дорогах просит неравнодушных водителей помочь деньгами на ремонт своей легковушки "Жигули" или поделиться бензином.

Об этом 10 июля журналист и основатель группы "dtp.kiev.ua" Влад Антонов рассказал в своем Facebook.

"Дедушка фрилансер опять на дороге, снова сломалось авто и кончился бензин.

Кто может, помогаем", - говорится в публикации.

Отмечается, что этого пожилого человека нередко можно увидеть в Киеве и области. Его машина якобы постоянно требует ремонта, на дороге ломается или заканчивается бензин. Тогда пенсионер становится возле авто, а проезжающие мимо водители останавливаются и предлагают свою помощь.

В Киеве дедушка на "Жигулях" уже 2 года "подрабатывает" на дорогах (фото: facebook.com/vlad.life)

В комментариях пользователи сети по-доброму иронизируют над такой практикой и расхваливают дедушку за креативность. Как написал один из юзеров, пенсионер рассказывал, что его семья в Одессе, а у него топливо закончилось и "это был май месяц, уже июль - и не может уехать".

А "жига" ухоженная, молодец дедушка.

Если так его пиарить, скоро появятся последователи на всех дорогах.

Но он красавец. Стартап яркий. Реально круто придумал.

Пока уникум.

Креативный дедуля.

Он уже наверняка десятую цистерну закопанную на огороде заполняет!

Фото: скрин комментариев facebook.com/vlad.life

Ранее сообщалось, что пост в сети изменил жизнь украинского пенсионера, который стоял в переходе с табличкой.

Напомним, что украинцы смогут выходить на пенсию раньше 60 лет, но есть одно "но".