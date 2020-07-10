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В Киеве дедушка на авто придумал оригинальный способ подработки: скоро будут последователи

Киев, Пятница 10 июля 2020 22:45
В Киеве дедушка на авто придумал оригинальный способ подработки: скоро будут последователи
В Киеве дедушка на авто 2 года "подрабатывает" на дорогах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Пенсионеру уже 2 года водители на дорогах Киева и области помогают починить авто или дают бензин

В Киеве дедушка уже около двух лет на дорогах просит неравнодушных водителей помочь деньгами на ремонт своей легковушки "Жигули" или поделиться бензином.

Об этом 10 июля журналист и основатель группы "dtp.kiev.ua" Влад Антонов рассказал в своем Facebook.

"Дедушка фрилансер опять на дороге, снова сломалось авто и кончился бензин.
Кто может, помогаем", - говорится в публикации.

Отмечается, что этого пожилого человека нередко можно увидеть в Киеве и области. Его машина якобы постоянно требует ремонта, на дороге ломается или заканчивается бензин. Тогда пенсионер становится возле авто, а проезжающие мимо водители останавливаются и предлагают свою помощь.

В Киеве дедушка на авто придумал оригинальный способ подработки: скоро будут последователи

В Киеве дедушка на "Жигулях" уже 2 года "подрабатывает" на дорогах (фото: facebook.com/vlad.life)

В комментариях пользователи сети по-доброму иронизируют над такой практикой и расхваливают дедушку за креативность. Как написал один из юзеров, пенсионер рассказывал, что его семья в Одессе, а у него топливо закончилось и "это был май месяц, уже июль - и не может уехать".

  • А "жига" ухоженная, молодец дедушка.
  • Если так его пиарить, скоро появятся последователи на всех дорогах.
  • Но он красавец. Стартап яркий. Реально круто придумал.
  • Пока уникум.
  • Креативный дедуля.
  • Он уже наверняка десятую цистерну закопанную на огороде заполняет!

В Киеве дедушка на авто придумал оригинальный способ подработки: скоро будут последователиВ Киеве дедушка на авто придумал оригинальный способ подработки: скоро будут последователиВ Киеве дедушка на авто придумал оригинальный способ подработки: скоро будут последователи

Фото: скрин комментариев facebook.com/vlad.life

Ранее сообщалось, что пост в сети изменил жизнь украинского пенсионера, который стоял в переходе с табличкой.

Напомним, что украинцы смогут выходить на пенсию раньше 60 лет, но есть одно "но".

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