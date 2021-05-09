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У Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки

Новость на русском → Київ, Неділя 09 травня 2021 13:09
У Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки Колаж РБК-Україна: У Києві викрили нахабного шахрая
Автор: Світлана Мащенко

У Києві вивели на чисту воду шахрая, який щодня кидає українців на гроші. Чоловік прикидається кур'єром служби доставки, виманюючи гроші у випадкових перехожих.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ без цензури.

"Схоже, на фото - внучок діда-жебрака на копійці, який на бензин клянчить", - підписані кадри.

За інформацією ресурсу, чоловік з рюкзаком служби доставки Bolt кожен день розповідає історію про вкрадений велосипед - і люди охоче дають йому гроші, щоб "хоча б дістатися додому".

"Це диво бродить близько Квадрата і біля парку Перемоги і розповідає свою історію, "мовляв, привіз доставку, виходжу а велік вкрали, допоможіть додому доїхати, готівки і карток з собою немає". Люди вірять - гроші дають. І так кожен день, точки іноді змінює", - підписано фото.

Відобразити "героя", правда, вдалося тільки зі спини. Але жителів Києва попереджають, щоб вони не "велися" на подібні росказні.

У Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки

Фото: у Києві шахрай обманює людей (t.me/now_kyiv)

Відзначимо, що цього шахрая порівняли з пенсіонером на " Жигулях", якому вже 2 роки водії на дорогах Києва та області допомагають полагодити авто або дають бензин.

Раніше ми писали також, що шахрай хотів "кинути" українця через "Нову Пошту", але щось пішло не так.

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