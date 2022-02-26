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В Киеве раздали 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов

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Суббота 26 февраля 2022 16:39
В Киеве раздали 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов В Киеве раздали оружие (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве бойцам территориальной обороны раздали оружие. Выдано около 25 тысяч автоматов и 10 миллионов патронов.

Об этом сообщил Денис Монастырский.

"Приветствую всех. Я в Киеве. Работаем и организовываем полностью оборону от ДРГ, выдачу оружия. Выдано более 25 тыс. единиц оружия и около 10 млн. патронов, РПГ, гранат. Киев будет однозначно защищаться! Защищаться и сражаться до последнего!" - написал Монастырский.

"Горжусь и вижу, как люди защищают свои города, свои села, свои улицы, свои дома. Самоорганизуются, чтобы не было никаких мародерств и грабежа, потому что полиция сейчас работает, в том числе, и над противодействием ДРГ. Находим и даем им жару". Совместно с военными мы формируем надежный тыл обороны. Спасибо всем нашим пограничникам, которые первыми встретили бой, нашим нацгвардейцам, нашим полицейским, нашим спасателям", - добавил он.

Напомним, что Кличко призвал бизнес помочь людям в укрытиях, больницам и защитникам.

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