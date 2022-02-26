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У Києві роздали 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів

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Субота 26 лютого 2022 16:39
У Києві роздали 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів У Києві роздали зброю (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Києві бійцям територіальної оборони роздали зброю. Видано близько 25 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів.

Про це повідомив Денис Монастирський.

"Вітаю всіх. Я в Києві. Працюємо і організовуємо повністю оборону від ДРГ, видачу зброї. Видано понад 25 тис.одиниць зброї і близько 10 млн. патронів, РПГ, гранат. Київ буде однозначно захищатися! Захищатися і битися до останнього!"- написав Монастирський.

"Пишаюсь і бачу, як люди захищають свої містечка, свої села, свої вулиці, свої будинки. Самоорганізовуються, щоб не було жодних мародерств та грабежу, тому що поліція зараз працює, у тому числі, і над протидією ДРГ. Знаходимо і даємо їм жару. Спільно з військовими ми формуємо надійний тил оборони. Дякую всім нашим прикордонникам, які першими зустріли бій, нашим нацгвардійцям, нашим поліцейським, нашим рятувальникам", - додав він.

Нагадаємо, що Кличко закликав бізнес допомогти людям в укриттях, лікарням і захисникам.

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