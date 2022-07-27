В Киеве раздадут 100 тысяч продуктовых наборов: что в них и как получить

В Киеве переселенцы могут рассчитывать на продуктовую помощь. Так, внутренне перемещенные лица смогут получить наборы с едой в столице.

Отметим, что в столице более 100 тысяч внутренне перемещенных лиц, и количество их продолжает расти. Поэтому власти подготовили количество продуктовых наборов, которых хватит всем внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в столице.

"В случае увеличения зарегистрированных ВПЛ в столице мы в кратчайшие сроки готовы подготовить дополнительные наборы в необходимом количестве. Кроме того, мы не ограничиваем какими-то временными рамками регистрацию ВПЛ для получения этих наборов, и, по нашим расчетам, она продлится как минимум до конца октября, именно поэтому нет необходимости образовывать длиннющие очереди в ЦНАПах – продуктов хватит всем", – заявил Николай Поворозник.

Как получить продуктовые наборы

Внутренне перемещенным лицам нужно с паспортом и справкой о взятии на учет как ВПЛ, справкой о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика прийти в один из городских ЦНАПов и получить талон , дающий право на получение помощи от столицы в городских центрах.

, дающий право на получение помощи от столицы в городских центрах. Для этого в ЦНАП на рецепции необходимо получить номер электронной очереди и в соответствии с ним уже получить талон на получение помощи.

номер электронной очереди и в соответствии с ним уже получить талон на получение помощи. Чтобы не стоять в очереди, записаться на прием в ЦНАП можно через городское приложение "Киев Цифровой" или через Портал предоставления административных услуг и приехать уже на определенное время.

После получения талона в течение 45 дней переселенцы могут забрать свой продуктовый набор в любом из 33 мест выдачи.

Список всех адресов будет указан на обратной стороне самого талона.

Что в наборах

В пакетах помощи беженцам будут продукты долгого срока годности - крупы, консервы и т.д.