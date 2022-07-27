В Киеве раздадут 100 тысяч продуктовых наборов: что в них и как получить

В Киеве переселенцы могут рассчитывать на продуктовую помощь. Так, внутренне перемещенные лица смогут получить наборы с едой в столице.
Об єтой инициативе рассказал первый советник главы КГГА Николай Поворозник.
Отметим, что в столице более 100 тысяч внутренне перемещенных лиц, и количество их продолжает расти. Поэтому власти подготовили количество продуктовых наборов, которых хватит всем внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в столице.
"В случае увеличения зарегистрированных ВПЛ в столице мы в кратчайшие сроки готовы подготовить дополнительные наборы в необходимом количестве. Кроме того, мы не ограничиваем какими-то временными рамками регистрацию ВПЛ для получения этих наборов, и, по нашим расчетам, она продлится как минимум до конца октября, именно поэтому нет необходимости образовывать длиннющие очереди в ЦНАПах – продуктов хватит всем", – заявил Николай Поворозник.
В пакетах помощи беженцам будут продукты долгого срока годности - крупы, консервы и т.д.
Как мы ранее писали, Верещук рассказала, почему многие переселенцы так и не получили соцвыплаты.
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