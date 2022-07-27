У Києві роздадуть 100 тисяч продуктових наборів: що в них і як отримати

У Києві переселенці можуть розраховувати на продуктову допомогу. Так, внутрішньо переміщені особи зможуть отримати набори з їжею в столиці.
Про цю ініціативу розповів перший радник голови КМДА Микола Поворозник.
Зазначимо, що в столиці понад 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і кількість їх продовжує зростати. Тому влада підготувала кількість продуктових наборів, яких вистачить усім внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим у столиці.
"У разі збільшення зареєстрованих ВПО в столиці ми в найкоротші терміни готові підготувати додаткові набори в необхідній кількості. Крім того, ми не обмежуємо якимись часовими рамками реєстрацію ВПО для отримання цих наборів, і, за нашими розрахунками, вона триватиме як мінімум до кінця жовтня, саме тому немає необхідності утворювати довжелезні черги в ЦНАПах - продуктів вистачить усім", – заявив Микола Поворозник.
У пакетах допомоги біженцям будуть продукти довгого терміну придатності - крупи, консерви і т. п.
Як ми раніше писали, Верещук розповіла, чому багато переселенців так і не отримали соцвиплати.
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