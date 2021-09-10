В Киеве разбрасывают колбасу с отравой: берегите домашних любимцев!

Как и в случае с "колючей приманкой" на Позняках, отраву разбрасывали тоже в Дарницком районе, а именно на территории закрытого ЖК "Комфорт Таун" на Регенераторной недалеко от Института химии.

По словам киевлянки, возмущенные жильцы комплекса, которые этим утром обнаружили такие разбросанные куски колбасы с белыми таблетками внутри, обратились в полицию по факту инцидента, а также решили проверить записи со всех камер наблюдения на прилегающей территории. Было написано заявление.

"Полиция была. Потерпевшая, у которой корги успела схватить, но не съесть таблетку, написала заявление и завтра повезет саму таблетку на экспертизу. Собака чувствует себя хорошо. Владелица и сотрудники, которые утром нашли (колбасу с таблетками), аккуратно собрали улики, передали их полиции, предоставили записи камер и всячески помогают, как и гимназия, возле которой это произошло", - говорится в публикации.

Женщина добавила, что жильцы настроены решительно, и надеется, что вскоре живодера/живодеров удастся найти и привлечь к ответственности.

"Очень важно, чтобы это стало уроком для этих нелюдей, чтобы не повадно было повторять... Даже не хочу думать о том, что люди, сделавшие это, ходят где-то рядом, и, более того, продолжают ходить своими ногами", - пишет Анна.

Также она опубликовала фото и показала, как выглядят такие куски колбасы с отравой.

В Киеве разбрасывают куски колбасы с таблетками внутри, чтобы травить собак (фото: facebook.com/anna.sereda)

Что делать, если собака отравилась

Волонтеры рекомендуют людям, которые заметили собаку с признаками отравления, как можно скорее вколоть животному в заднее бедро витамин В6 (5-10 кубов).

После этого четверолапого нужно отвезти в ветеринарную клинику, где животное должны прокапать и предоставить квалифицированную помощь.