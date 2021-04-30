В Киеве разбойники напали на блогершу и вынудили отдать биткоины на 38,8 млн (видео)

В Киеве преступники совершили разбойное нападение на блогершу из Ирана, угрожали ей с дочкой, и заставили перечислить на их электронный кошелек 25 биткоинов, что составляет 1,4 млн долларов или около 38 860 000 гривен.
Об этом 30 апреля передали в пресс-службе Национальной полиции.
Чтобы замести следы, организатор преступной схемы - 37-летний уроженец Ирана - пытался вывезти потерпевшую и ее ребенка в Турцию. Но были задержаны правоохранителями в ходе спецоперации. Сообщниками злоумышленника оказались двое граждан Ирана, которые длительное время проживали в Украине.
По местам проживания троих фигурантов провели обыски, были изъяты вещдоки.
Детали преступления рассказал начальник Департамента миграционной полиции НПУ Сергей Пантелеев.
Как было установлено, лидер преступной группировки в Турции связался с женщиной и рассказал, что в ближайшее время местные правоохранители могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активное блогерскую деятельность, что противоречит нормам морали этой страны.
В Киеве разбойники напали на блогершу из Ирана и заставили отдать биткоины на 1,4 млн долларов (фото: npu.gov.ua)
Мужчина за 100 тысяч долларов предложил организовать ей и ее ребенку пересечение государственной границы из Турции в Украину, а также оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции.
Уже в Киеве организатор преступной схемы разместил блогершу с дочерью в арендованной квартире и спланировал разбойное нападение.
Лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении двух преступлений - незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам - в совершении разбойного нападения. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Видео: полицейские задержали разбойников-иностранцев за нападение на блогершу из Ирана в Киеве
Ранее сообщалось, что осенью под Киевом похитили дочь телеведущей и блогерши ради выкупа, но полиция задержала преступников.
Напомним, недавно под Одессой полиция освободила двух греков, которых преступники держали в заложниках и пытали несколько месяцев.