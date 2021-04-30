В Киеве разбойники напали на блогершу и вынудили отдать биткоины на 38,8 млн (видео)

Чтобы замести следы, организатор преступной схемы - 37-летний уроженец Ирана - пытался вывезти потерпевшую и ее ребенка в Турцию. Но были задержаны правоохранителями в ходе спецоперации. Сообщниками злоумышленника оказались двое граждан Ирана, которые длительное время проживали в Украине.

По местам проживания троих фигурантов провели обыски, были изъяты вещдоки.

Детали преступления рассказал начальник Департамента миграционной полиции НПУ Сергей Пантелеев.

Как было установлено, лидер преступной группировки в Турции связался с женщиной и рассказал, что в ближайшее время местные правоохранители могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активное блогерскую деятельность, что противоречит нормам морали этой страны.

В Киеве разбойники напали на блогершу из Ирана и заставили отдать биткоины на 1,4 млн долларов (фото: npu.gov.ua)

Мужчина за 100 тысяч долларов предложил организовать ей и ее ребенку пересечение государственной границы из Турции в Украину, а также оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции.

Уже в Киеве организатор преступной схемы разместил блогершу с дочерью в арендованной квартире и спланировал разбойное нападение.

Лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении двух преступлений - незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам - в совершении разбойного нападения. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео: полицейские задержали разбойников-иностранцев за нападение на блогершу из Ирана в Киеве