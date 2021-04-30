У Києві розбійники напали на блогерку і змусили віддати біткоіни на 38,8 млн (відео)

Щоб замести сліди, організатор злочинної схеми-37 - річний уродженець Ірану - намагався вивезти потерпілу та її дитину до Туреччини. Але були затримані правоохоронцями в ході спецоперації. Спільниками зловмисника виявилися двоє громадян Ірану, які тривалий час проживали в Україні.

За місцями проживання трьох фігурантів провели обшуки, були вилучені речдоки.

Деталі злочину розповів начальник Департаменту міграційної поліції НПУ Сергій Пантелєєв.

Як було встановлено, лідер злочинного угруповання в Туреччині зв'язався з жінкою і розповів, що найближчим часом місцеві правоохоронці можуть затримати її та екстрадувати в Іран за активну блогерську діяльність, що суперечить нормам моралі цієї країни.

У Києві розбійники напали на блогерку з Ірану і змусили віддати біткоіни на 1,4 млн доларів (фото: npu.gov.ua)

Чоловік за 100 тисяч доларів запропонував організувати їй та її дитині перетин державного кордону з Туреччини до України, а також оформити їм відповідний міграційний статус, щоб уникнути екстрадиції.

Вже в Києві організатор злочинної схеми розмістив блогерку з дочкою в орендованій квартирі та спланував розбійний напад.

Лідеру угруповання повідомили про підозру у скоєнні двох злочинів - незаконному позбавленні волі або викраденні людини і розбійному нападі, а його двом спільникам - у скоєнні розбійного нападу. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відео: поліцейські затримали розбійників-іноземців за напад на блогерку з Ірану в Києві