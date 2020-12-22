В Киеве разбирают многоэтажку на Позняках, которую разрушил взрыв

В Киеве на Позняках разбирают разрушенную взрывом многоэтажку (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве разбирают разрушенную взрывом многоэтажку на Позняках. Монтажники говорят, что это займет определенное время из-за того, что по бокам все еще остаются секции, в которых живут люди.

Рабочие обещают разобрать разрушенную секцию до конца февраля. При этом они уверяют, что все работы идут по запланированному графику. Об этом сообщает ТСН.

Пользователи в сети делятся фото процесса демонтажа дома.

В Киеве на Позняках разбирают разрушенную взрывом многоэтажку (фото: tsn.ua)

В Киеве на Позняках разбирают разрушенную взрывом многоэтажку (видео: tsn.ua)

Напомним, взрыв на Позняках произошел 21 июня на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Сильный взрыв снес части квартир и балконы с нескольких этажей.

Из-за взрыва газа были разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей дома. Спасатели сразу же начали эвакуацию жильцов дома.

После инцидента президент Владимир Зеленский вручил 12 пострадавшим семьям сертификаты на новые квартиры в пятиэтажном жилищном комплексе рядом с парком Феофания.

В первую очередь жилье получили те, у кого погибли родные, семьи с малолетними детьми, и те, у кого нет другого жилья.

Представитель застройщика заявил, что за переоформление квартир людям ничего не нужно будет платить, а ремонт пообещали сделать за счет города.

Женщина, которая потеряла в этой трагедии мужа, рассказала, что планировка в новой квартире, получше, но в старом доме были родные стены.