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У Києві розбирають багатоповерхівку на Позняках, яку зруйнував вибух

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 17:31
У Києві розбирають багатоповерхівку на Позняках, яку зруйнував вибух
У Києві на Позняках розбирають зруйновану вибухом багатоповерхівку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві розбирають зруйновану вибухом багатоповерхівку на Позняках. Монтажники кажуть, що це займе певний час через те, що з боків все ще залишаються секції, в яких живуть люди.

Робітники обіцяють розібрати зруйновану секцію до кінця лютого. При цьому вони запевняють, що всі роботи йдуть за запланованим графіком. Про це повідомляє ТСН.

Користувачі в мережі діляться фото процесу демонтажу будинку.

У Києві розбирають багатоповерхівку на Позняках, яку зруйнував вибухУ Києві розбирають багатоповерхівку на Позняках, яку зруйнував вибухУ Києві розбирають багатоповерхівку на Позняках, яку зруйнував вибух

У Києві на Позняках розбирають зруйновану вибухом багатоповерхівку (фото: tsn.ua)

У Києві на Позняках розбирають зруйновану вибухом багатоповерхівку (відео: tsn.ua)

Нагадаємо, вибух на Позняках стався 21 червня на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5. Сильний вибух зніс частини квартир і балкони з декількох поверхів.

Через вибух газу було зруйновано міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів будинку. Рятувальники відразу ж почали евакуацію мешканців будинку.

Після інциденту президент Володимир Зеленський вручив 12 постраждалим сім'ям сертифікати на нові квартири в п'ятиповерховому житловому комплексі поруч з парком Феофанія.

У першу чергу житло отримали ті, у кого загинули рідні, сім'ї з малолітніми дітьми, і ті, у кого немає іншого житла.

Представник забудовника заявив, що за переоформлення квартир людям нічого не потрібно буде платити, а ремонт пообіцяли зробити коштом міста.

Жінка, яка втратила в цій трагедії чоловіка, розповіла, що планування в новій квартирі, трохи краще, але в старому будинку були рідні стіни.

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