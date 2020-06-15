В Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фото

В Киеве распустились множество видов уникальных роз всех расцветок - от белого до темно-красного. Невероятную красоту можно увидеть в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко на Печерске.

"Сад роз цветет и приглашает посетителей наслаждаться цветением королевы цветов ежедневно с 10:00 до 18:00", - сказано на странице Facebook ботсада.

На странице появилась почти тысяча невероятной красоты снимков цветения роз, представляем некоторые из них.

В ботсаду Киева цветут розы (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Ботанический сад открылся для посетителей после ослабления карантина с 11 мая. При посещении нельзя ходить группами более трех человек. Любые мероприятия, в том числе экскурсии, запрещены.

В ботаническом саду Киева на Печерске цветут розы (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Как мы писали ранее, в ботаническом саду распустилось невероятной красоты тюльпанное дерево. Этот вид магнолиевых выделяется крупными ярко-желтыми цветами в форме тюльпанов, а само дерево растет в высоту до нескольких десятков метров.

Также мы сообщали, что в Киеве распустились уникальные лимонные магнолии, а в Карпатах расцвели смереки.