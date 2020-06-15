У Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фото

У Києві розпустилася безліч унікальних видів троянд всіх кольорів - від білого до темно-червоного. Неймовірну красу можна побачити в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка на Печерську.

"Сад троянд цвіте і запрошує відвідувачів насолоджуватися цвітінням королеви квітів щодня з 10:00 до 18:00", - йдеться на сторінці Facebook ботсаду.

На сторінці з'явилася майже тисяча неймовірної краси знімків цвітіння троянд, представляємо деякі з них.

У ботсаду Києва цвітуть троянди (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Ботанічний сад відкрився для відвідувачів після ослаблення карантину з 11 травня. При відвідуванні не можна ходити групами понад три особи. Будь-які заходи, у тому числі екскурсії, заборонені.

В ботанічному саду Києва на Печерську цвітуть троянди (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Як ми писали раніше, в ботанічному саду зацвіло неймовірної краси тюльпанове дерево. Цей вид магнолієвих виділяється великими яскраво-жовтими квітами у формі тюльпанів, а саме дерево росте у висоту до декількох десятків метрів.

Також ми повідомляли, що у Києві розпустилися унікальні лимонні магнолії, а у Карпатах розквітли смереки.