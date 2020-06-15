ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фото

STYLERЖизнь    15.06.2020 - 14:23
В Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фото
В Киеве в ботсаду распустился сад роз (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве можна полюбоваться цветением сада роз

В Киеве распустились множество видов уникальных роз всех расцветок - от белого до темно-красного. Невероятную красоту можно увидеть в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко на Печерске.

"Сад роз цветет и приглашает посетителей наслаждаться цветением королевы цветов ежедневно с 10:00 до 18:00", - сказано на странице Facebook ботсада.

На странице появилась почти тысяча невероятной красоты снимков цветения роз, представляем некоторые из них.

В Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фотоВ Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фотоВ Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фотоВ Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фото

В ботсаду Киева цветут розы (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Ботанический сад открылся для посетителей после ослабления карантина с 11 мая. При посещении нельзя ходить группами более трех человек. Любые мероприятия, в том числе экскурсии, запрещены.

В Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фотоВ Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фотоВ Киеве распустились уникальные розы: неземную красоту показали на фото

В ботаническом саду Киева на Печерске цветут розы (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Как мы писали ранее, в ботаническом саду распустилось невероятной красоты тюльпанное дерево. Этот вид магнолиевых выделяется крупными ярко-желтыми цветами в форме тюльпанов, а само дерево растет в высоту до нескольких десятков метров.

Также мы сообщали, что в Киеве распустились уникальные лимонные магнолии, а в Карпатах расцвели смереки.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины растенияботанический сад
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь