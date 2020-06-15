ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фото

STYLERЖиття    15.06.2020 - 14:23
У Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фото
У Києві в ботсаду розпустився сад троянд (колаж: РБК-Україна)

У Києві можна помилуватися цвітінням саду троянд

У Києві розпустилася безліч унікальних видів троянд всіх кольорів - від білого до темно-червоного. Неймовірну красу можна побачити в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка на Печерську.

"Сад троянд цвіте і запрошує відвідувачів насолоджуватися цвітінням королеви квітів щодня з 10:00 до 18:00", - йдеться на сторінці Facebook ботсаду.

На сторінці з'явилася майже тисяча неймовірної краси знімків цвітіння троянд, представляємо деякі з них.

У Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фотоУ Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фотоУ Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фотоУ Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фото

У ботсаду Києва цвітуть троянди (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Ботанічний сад відкрився для відвідувачів після ослаблення карантину з 11 травня. При відвідуванні не можна ходити групами понад три особи. Будь-які заходи, у тому числі екскурсії, заборонені.

У Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фотоУ Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фотоУ Києві розпустилися унікальні троянди: неземну красу показали на фото

В ботанічному саду Києва на Печерську цвітуть троянди (фото: facebook.com/nbg.kiev.ua)

Як ми писали раніше, в ботанічному саду зацвіло неймовірної краси тюльпанове дерево. Цей вид магнолієвих виділяється великими яскраво-жовтими квітами у формі тюльпанів, а саме дерево росте у висоту до декількох десятків метрів.

Також ми повідомляли, що у Києві розпустилися унікальні лимонні магнолії, а у Карпатах розквітли смереки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України растенияботанический сад
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся