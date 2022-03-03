В Киеве радиационный фон находится в пределах нормы

В Киеве радиационный фон и показатели атмосферного воздуха на утро 3 марта находятся в пределах нормы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В частности, по состоянию на 07:00 3 марта на левом берегу Киева фиксируется показатель радиационного фона 0,15 мкЗв/час, а на правом берегу – 0,17 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.
Кроме того, в сообщении говорится, что показатели атмосферного воздуха находятся в пределах нормы.
Отмечается, что на улице Григоровича-Барского, 7 по состоянию на 08:00 – все показатели в пределах нормы:
Также на улице Щербаковского, 27 по состоянию на 9:00 - все показатели в пределах нормы:
На улице Даньковича, 2 по состоянию на 10:00 - в пределах нормы:
Ранее мы сообщали, что в зоне ЧАЭС фиксируют повышение уровня радиации.
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