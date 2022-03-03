В Киеве радиационный фон находится в пределах нормы

В частности, по состоянию на 07:00 3 марта на левом берегу Киева фиксируется показатель радиационного фона 0,15 мкЗв/час, а на правом берегу – 0,17 мкЗв/час при норме 0,26 мкЗв/час.

Кроме того, в сообщении говорится, что показатели атмосферного воздуха находятся в пределах нормы.

Отмечается, что на улице Григоровича-Барского, 7 по состоянию на 08:00 – все показатели в пределах нормы:

Азота диоксида - 0,02;

Углерода оксид – 1,3;

Ангидрид серный – 0,2.

Также на улице Щербаковского, 27 по состоянию на 9:00 - все показатели в пределах нормы:

Азота диоксид - 0.06;

Углерода оксид – 0.9;

Ангидрид серный – 0,2.

На улице Даньковича, 2 по состоянию на 10:00 - в пределах нормы: