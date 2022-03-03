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У Києві радіаційний фон перебуває у межах норми

Автор: Тетяна Самарук

У Києві радіаційний фон і показники атмосферного повітря станом на ранок 3 березня перебувають у межах норми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зокрема, станом на 07:00 3 березня на лівому березі Києва фіксується показник радіаційного фону 0,15 мкЗв/год, а на правому березі - 0,17 мкЗв/год при нормі 0,26 мкЗв/год.

Крім того, в повідомленні зазначається, що показники атмосферного повітря перебувають у межах норми.

Зазначається, що на вулиці Григоровича-Барського, 7 станом на 08:00 – усі показники в межах норми:

  • Азоту діоксид - 0,02;
  • Вуглецю оксид - 1,3;
  • Ангідрид сірчастий - 0,2.

Також на вулиці Щербаківського, 27 станом на 9:00 - усі показники в межах норми:

  • Азоту діоксид - 0.06;
  • Вуглецю оксид - 0.9;
  • Ангідрид сірчастий - 0,2.

На вулиці Данькевича, 2 станом на 10:00 - у межах норми:

  • Вуглецю оксид – 0.6.

Раніше ми повідомляли, що у зоні ЧАЕС фіксують підвищення рівня радіації.

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