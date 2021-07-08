В Киеве ради новой высотки снесут культовый рынок-"шайбу": вот таким его запомнят

Соответствующее решение, отмечает она, позволяет снести рынок.

Политик также обратила внимание, что вопрос о судьбе рынка протягивали через сессионный зал около месяца, и за это время владелец объекта не вышел на связь, не присутствовал на сессии и не дал четкого видения, что будет в будущем с рынком.

Рынок-"шайбу" в Киеве на Соломенке хотят снести (фото: facebook.com/groups/kyivvibes)

При этом украинские и зарубежные архитекторы били тревогу, обеспокоившись риском демонтажа этого уникального здания, ситуация получила резонанс в обществе и прессе.

"Интересно, что заставило несколько депутатов, которые месяц назад решение не поддерживали, сейчас голосовать "за". Такими темпами модернизм мы сможем увидеть только на улицах европейских городов, а собственный - только в учебниках", - возмущается Семенова.

Проект решения (№08/231-1434/ПР, глава 3.9.2, пункт 5) предполагает передачу в аренду участок под рынком, предусматривается новое строительство с последующим обслуживанием нового объекта (целевое назначение указывается как "Строительство и обслуживание зданий торговли").

Как выглядит рынок-"шайба", в чем его уникальность, история объекта

Активисты предупреждали, что в итоге в столице могут потерять этот экспериментальный крытый рынок-"шайбу", который составляет архитектурную ценность как часть модернистской застройки Соломенки, а также как редкий пример применения вантовой конструктивной схемы крыши.

Рынок-"шайба" свое название получил благодаря круглой форме, внешне напоминающей этот спортивный снаряд для игры в хоккей. Диаметр здания составляет 52,4 метра. Перекрытия - вантовые конструкции с опорой на стены.

Бывший экспериментальный крытый рынок "Железнодорожный" на 140 торговых мест был построен в 1973 году. За это время здание неоднократно перепрофелировалось под магазины, супермаркеты, Киевскую универсальную биржу.

Отметим также, что земельный участок, где стоит рынок, расположен на территории Центрального исторического ареала города Киева и в буферной (охранной) зоне памятника местного значения - "Исторический ландшафт Киевских гор и долин реки Днепр".

Рынок-"шайба" в Киеве - архивные снимки, как выглядит сейчас и где находится (фото: facebook.com/groups/kyivvibes / wikimapia.org / google.com/maps)