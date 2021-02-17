В Киеве исчезнет уникальный объект: на его месте вырастет новый ЖК (фото)

В Киеве на месте бассейна олимпийского резерва с уникальной водолазной шахтой в районе Воскресенки возле парка "Аврора" построят новый жилкомплекс. На днях сам заброшенный бассейн уже был разрушен, и в ближайшее время будет демонтирован полигон для тренировочных глубинных погружений.

Об этом 17 февраля рассказал киевлянин Кирилл Степанец на своей Facebook-странице .

Также он опубликовал фото шахты глубиной 18 метров, которой скоро уже не будет.

"Шахта для испытания водолазного снаряжения, подводной сварки, подводного строительства и тренировочных глубинных погружений была построена на Воскресенке в 1980-е годы в комплексе с бассейном олимпийского резерва (Курнатовского, 20). На весь СССР существовало лишь два полигона такой глубины - в Киеве и в Ленинграде. Последние годы объект принадлежал тресту "Подводтрубопровод", - рассказал Кирилл.

В Киеве на месте уникальной водолазной шахты построят новый ЖК (фото: facebook.com/barzya)

Сам бассейн олимпийского резерва был закрыт в 90-х годах прошлого столетия из-за проблем с финансированием. С тех пор объект стоял заброшенный.

В комментариях к публикации пользователь сети с ником "Дигерман Олтер" поделился воспоминаниями об этом уникальном в своем роде объекте.

"Мне приходилось работать в этом бассейне. Вернее, работали подводники, а я бегал по кругу, и переговаривался с ними по спецсвязи. - Я тогда работал в институте физиологии Богомольца, и разрабатывали секретную дуплексную связь "оператор-водолаз". Водолаз работал без шлема, в одной маске, и говорил прямо в воду. Связь сделали на "ура", и она была сдана. Кстати, на дне этого бассейна находилась сетка, и в аварийной ситуации она поднималась на поверхность при помощи специальных подъемников вместе со всем, что там находилось", - написал он.

Водолазная шахта на столичной Воскресенке была построена около 40 лет назад в комплексе с бассейном олимпийского резерва (фото: facebook.com/barzya)

Отметим, что на сайте одного из застройщиков говорится, что новый ЖК, который построят на месте комплекса, будет состоять из четырех секций в 24-25 этажей.

Уже стартовали продажи квартир, стоимость которых начинаются от 940 тысяч гривен и заканчиваются суммой почти 3 миллиона.

В Киеве вырастет новый ЖК на месте бассейна олимпийского резерва по уникальной водолазной шахтой (фото: иллюстрация проекта)