Смертельные гонки с полицией: во Львове 21-летняя девушка устроила аварию и погибла (фото)

Фото: Место ДТП (facebook.com/groups/varta1)

Пассажир автомобиля остался жив

Во Львове 21-летняя девушка устроила аварию, но пытаясь скрыться с места ДТП врезалась в столб и погибла. Отмечается, что юная особа управляла автомобилем Mercedes-Benz, также в машине находился пассажир. ДТП произошло на улице Городоцкой.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, авария произошла 13 июля рано утром. После того, как машина врезалась в столб, девушка за рулем скончалась на месте.

Фото: Место ДТП (Facebook/Varta1)

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, съехала с проезжей части и сбила электроопору, после чего автомобиль врезался в дерево. 21-летняя водитель, жительница Пустомытовского района, погибла на месте. 21-летний пассажир автомобиля, также житель Пустомытовского района, госпитализирован", - сказала Добровольская.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице написал, что девушка устроила гонки с полицией, пытаясь скрыться от копов после совершения ДТП. Пассажиру, который сидел с ней в авто она хвасталась мастерством вождения.

"ДТП на ул. Городоцкой за мостом в сторону метро. Автомобиль Мерседес на иностранных номерах совершил столкновение с деревом. В результате ДТП девушка 21 год (водитель) погибла на месте, пассажира забрали в больницу. Также есть информация, что водитель совершила ДТП с другим авто раньше и по словам другого водителя вела себя неадекватно (возможно состояние алкогольного опьянения). С места первого ДТП женщина сбежала со словами: "я умею ездить, смотри как", а уже через пару минут произошло смертельное столкновение в котором женщина погибла", - сообщил Зинкевич.

Фото и видео (Игорь Зинкевич/Varta1)

Как мы ранее сообщали, на этой улице уже происходило недавно смертельное ДТП. Любовь Рассихина, судья международной категории, погибла в ДТП возле Привокзального рынка на ул. Городоцкой во Львове. Автомобиль совершил наезд на женщину, когда та шла на поезд.

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